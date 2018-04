Finaler Mord-Akt um „Schlacht von Lehener Park“

Ahmed S. (50) verlor in jener Nacht von 21. auf den 22. September 2015 sein Leben: Ein Afghane (17) stach ihm ein Messer in den Rücken. Das Opfer hatte selbst die Schlägerei ausgelöst, da sein Sohn tags zuvor Schläge abbekam. 12 Personen, acht Afghanen und vier Türken, waren an der „regelrechten Schlacht“, wie es Verfahrenshelfer Wolfgang Hauptmann bezeichnete, beteiligt. Der folgende Prozess begann Mitte Mai 2016 und endete Anfang Dezember. Zwei (21, 22) der acht damals Verurteilten haben nur zwei Wochen danach wieder zugestochen: „Warum“, wollte der Vorsitzende des Berufungssenates, Karl Bergmayr, wissen. „Es war ein Fehler, es tut mir leid“, teilte das Duo unisono mit.