A Perfect Circle: Zeit für neue Wege

„Ich habe aber auch viel mit Puscifer gearbeitet“, betonte Keenan. „Wie bei allen Dingen, mit denen ich mich beschäftige, konnte ich damit einfach nicht aufhören, bevor ich nicht an einem Punkt war, an dem ich dieses Projekt mit gutem Gewissen beiseitelegen konnte. Und dann schaust du auf und zwölf Jahre sind vergangen.“ Nun haben er und Howerdel aber in den vergangenen Monaten intensiv an den neuen Stücken gearbeitet, wurden aus Skizzen verfeinerte Konzepte und schließlich fertige Songs. „Eat The Elephant“ schließt in gewisser Weise zwar an bereits Erreichtes an, dürfte Fans der ersten Stunde aber auch vor den Kopf stoßen.