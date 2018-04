Dieser Diskus-Rekord ist ein absoluter Hammer!

Der 26-Jährige rangiert damit im Moment in der Diskus-Weltrangliste 2018 hinter dem Jamaikaner Fedrick Dacres (69,83) und dem Iraner Ehsan Hadadi (68,65 m) auf dem dritten Rang. Die Europarangliste führt der Österreicher vor zwei Schweden an - vor Danuel Stahl (68,03) und Simon Petterson (65,81 m). Also schon jetzt gute Vorzeichen für die Europameisterschaften im August in Berlin!