„Chemiewaffen-Arsenal zum großen Teil zerstört“

In einem Depot in Shin westlich der Stadt Homs in Zentralsyrien lagerte dem Generalstabschef des US-Militärs, Joseph Dunford, zufolge der chemische Kampfstoff Sarin. Shin sei auch eine Forschungseinrichtig gewesen. Nach US-Angaben soll es sich auch um eine Kommandozentrale gehandelt haben. Hier wurden auch die drei Zivilisten verletzt.