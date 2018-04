Salzburg sucht mit Heimvorteil die Vorentscheidung

Red Bull Salzburg hat im Finale der Erste Bank Eishockey Liga gegen Bozen nach dem geschafften Ausgleich wieder den Vorteil des Heimrechts auf seiner Seite. Die Mannschaft von Trainer Greg Poss kann am Sonntag (17.20 Uhr) mit einem Erfolg vor eigenem Publikum auf 3:2 stellen, auch ein etwaiges Entscheidungsspiel in der „best of seven“-Serie würde in Salzburg steigen.