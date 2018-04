Unsere Eishockey-Damen besiegen Dänemark

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen hat bei der WM Division 1A in Vaujany/Frankreich am Freitag im vierten Spiel den zweiten Sieg eingefahren. Die ÖEHV-Auswahl, die den Aufstieg in die A-WM anpeilt, bezwang Dänemark 6:5. Am Samstag (12.30 Uhr) geht es zum Abschluss gegen Norwegen.