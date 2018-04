Aus Protest: Vater wirft seine Tochter vom Dach!

Es sind Momente, die Eltern das Blut in den Adern gefrieren lassen: Ein Mann steht mit einem Kleinkind auf einem Dach. Er trägt sie lieblos, schwingt sie herum, hält sie nur an einem Beinchen - und wirft sie schlussendlich in die Tiefe! Aus Protest gegen den Abriss einer illegalen Siedlung in der südafrikanischen Ortschaft wollte der 38-Jährige seine kleine Tochter opfern, um die Arbeiter dazu zu bewegen, wieder abzuziehen. „Wirf, wirf, wirf!“, sollen ihm Unterstützer zugerufen haben.