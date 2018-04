Als Rogan vor zehn Jahren Sensations-Gold holte

„Es wird ein Rennen in Demut“

Und Rogan? Er war am nächsten Tag telefonisch nicht zu erreichen. Schließlich schickte er der „Krone“ ein kurzes SMS: „Es wird ein Rennen in Demut!“ So lapidar kündigte er seinen Start für die 200 m Rücken am Schlusstag der WM an. Er meinte noch: „Ich will mich nicht verstecken - und muss mit der Niederlage leben.“ Er sah absolut keine Chance über 200 m Rücken gegen Ryan Lochte: „Bestenfalls kann ich Silber holen. Es kann aber auch Platz fünf werden…“