RB Salzburg nach 2:4 in Bozen im Finale 1:2 zurück

Der HCB Südtirol ist im Finale der Erste Bank Eishockey Liga mit 2:1 in Führung gegangen! Die Südtiroler feierten am Donnerstagabend einen 4:2-Heimsieg über Österreichs Meister Red Bull Salzburg. Bereits am Freitagabend (20.20 Uhr) steigt Spiel vier der „best of seven“-Serie erneut in Bozen.