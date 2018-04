„Stadtwache“ soll Sicherheit bringen

Vom Ratzersdorfer Badesee bis in die Innenstadt: Zuletzt meldeten sich immer mehr verängstigte oder verärgerte Bürger, die von unliebsamen Erlebnissen in der Landeshauptstadt berichten. So gab eine Frau an, dass sie und ihre neunjährige Tochter nahe dem Bahnhof immer wieder von Fremden mit dem Handy gefilmt werden: „Wir wollen das nicht. Bisher hat aber niemand etwas dagegen unternommen.“ Im Bereich der Viehofener Seen werden indes immer wieder Frauen angesprochen, dass sie ihre Telefonnummer preisgeben sollen - an und für sich nicht verboten, aber lästig.