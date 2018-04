Bauzug gegen Personenzug

Kurz nach 17 Uhr heulten am Dienstag im Mölltal die Sirenen: Bauzug und Regionalzug in Kolbnitz kollidiert, Böschungsbrände zwischen Penk und Danielsberg, lautete die Alarmierung. Sechs Feuerwehren standen stundenlang in den Einsätzen. Bei dem Zugsunglück wurden zwei Bauarbeiter schwer, zwei leicht verletzt.