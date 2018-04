Der Sommer beginnt in Neusiedl

Der Surf Worldcup kommt ins beste Alter! Zum 20. Mal zwirbelt die Welt-Elite der Surf-Szene ihre halsbrecherischen Moves in die blitzblauen Wellen des Neusiedler Sees, garniert von Traum-Flair am Strand und feierwütigen Beach-Boys- und -Ladys - Lifestyle deluxe!GestrafftZum „Runden“ präsentiert sich der Surf Worldcup bzw. das „Krone“ Summer Opening heuer gestrafft, kompakt, aber weiterhin pompös: Anstatt, wie bisher, an zwei Wochenenden herrscht heuer von 26. April bis 1. Mai fast eine ganze Woche lang durchgehend Ausnahmezustand am Neusiedler See. So ist die nötige Anzahl an Wettbewerbstagen gewährleistet. „Weil der Feiertag auf einen Dienstag fällt, nimmt man sich den Montag normalerweise ohnehin frei. So kann gleich nach dem Wochenende direkt weitergefeiert werden“, reibt sich Veranstalter Mike Piechura schon die Hände.