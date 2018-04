Melbourne-Desaster: Rochade bei Haas-Boxencrew

Der Formel-1-Rennstall Haas hat auf die Fehler bei den zwei Boxenstopps während des Großen Preis von Australien reagiert. Nachdem die zwei Piloten Kevin Magnussen und Romain Grosjean das Rennen wegen schlecht montierter Reifen beenden hatten müssen, wurde die Prozedur geändert und Mechaniker in der Boxencrew an neue Stellen gerückt. Das teilte das US-Team am Donnerstag mit.