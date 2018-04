Tirols LH Platter von Van der Bellen angelobt

Die Neuauflage der schwarz-grünen Landesregierung war bereits am Mittwoch vergangener Woche bei der konstituierenden Sitzung des Tiroler Landtags angelobt worden. Die ÖVP hatte bei der Landtagswahl am 25. Februar 44,3 Prozent erreicht und damit ein Plus von 4,9 Prozentpunkten eingefahren.