Sensation perfekt: Vienna Capitals fliegen raus!

Eishockey-Meister Vienna Capitals ist im Halbfinale der Erste Bank Liga ausgeschieden. Die Wiener erlitten am Ostermontag gegen HCB Südtirol in der eigenen Halle mit 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) die vierte Niederlage in der „best of seven“-Serie. Damit ist die Saison des Teams des scheidenden Trainers Serge Aubin vorzeitig beendet, Südtirol stieg mit 4:1 Siegen ins Finale auf.