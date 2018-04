Israel schickt jetzt 16.000 Flüchtlinge in Westen

Brisanter Flüchtlingsdeal zwischen dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und Israel: Tausende in Israel gestrandete Flüchtlinge sollen nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanyahu im Westen, unter anderem auch in Deutschland, unterkommen. Auf Grundlage eines Abkommens mit dem UNHCR würden mehr als 16.000 Afrikaner in westliche Staaten gebracht, sagte Netanyahu am Montag in einer Fernsehansprache. Neben Deutschland nannte der israelische Ministerpräsident auch Kanada und Italien als Zielländer. Tausende weitere Menschen sollen nun zunächst für fünf Jahre in Israel geduldet werden.