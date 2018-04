Ski-Held Neureuther erfindet Airbag für Betrunkene

Endlich gibt es ihn! Den Airbag für das perfekte Apres Ski. Wenn man an der Bar einnickt, verhindert diese bahnbrechende Erfindung den Einschlag auf dem Tresen. Blitzartig öffnet sich der neu entwickelte Airbag und man landet völlig sanft. Erfunden hat das Ding niemand Geringerer als Ski-Held Felix Neureuther, der sich dafür extra an einer Airbag-Firma beteiligt hat. Zumindest hat er dies so alles auf Facebook veröffentlicht. Allerdings am 1. April...