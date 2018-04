Max Giesinger begeisterte auf der Idalpe

Max Gieisinger kam - nach sechs Wochen Urlaub in Thailand - bestens gelaunt und braun genrannt nach Ischgl. Trotz Temperaturschock bzw. -unterschied von 40 Grad. Und was war, als er die Bühne um Punkt 13 Uhr betrat: Die Sonne blitzte immer wieder durch die Wolken, so, als wollte sie ihn wärmen. Giesinger und Band legten vor rund 15.000 Musikbegeisterten los - und hatten das Publikum bald im Griff bzw. Sorgten dafür, dass auf der Idalpe niemandem zu kalt wurde. Auch seinen bekanntesten Song „Und wenn sie tanzt...“ gab er zum Besten. „Es ist ein geiles Gefühl hier zu spielen. Ich hätte mir keinen besseren Ort für unser erstes Konzert im Jahr 2018 als Ischgl vorstellen können.“ Der für seine meist länger dauernden Entscheidungen bekannte Giesinger meinte, dass das Ja, in Ischgl zu spielen, nur „einen Wimpernschlag dauerte“. Mach knapp einer Stunde und 30 Minuten verabschiedete sich Max. Um den Apres Ski zu genießen. Mit den Worten: „Ich komme wieder, wenn ich singen sarf. Sonst zum Skifahren bzw Skiboarden, denn ich bin Snowboarder.“ Die Besucher waren begeistert. „Dieses Konzert in Ischgl ist immer wieder ein Wahnsinn“, meint etwa Stefan G. aus Ehenbichl.