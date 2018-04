Boxwelt spricht von Powetkins brutalem K.-o-Schlag

Der mit starker Schlagkraft gesegnete Powetkin war als Favorit in den Ring gegangen. Price konnte sich nicht lange wehren, am Anfang der dritten Runde kam er zu Boden. Da kam er noch gut zu sich, in der 5. Runde folgte aber ein rechter Haken vom Russen, von dem sich Price nicht mehr erholen konnte. Mit Links folgte dann der brutale KO-Schlag, danach wollte der Schiedsrichter nicht einmal mehr auf Price zählen.