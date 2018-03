Austria jubelt über Sieg gegen Altach

Der Torerfolg sollte über die schnellen Spitzen Christian Gebauer und Honsak gelingen. Das Rezept der Gäste wäre fast umgehend aufgegangen. Gebauer war nach einem Lochpass in der 4. Minute auf und davon, setzte den Ball aber an Austria-Torhüter Patrick Pentz und dem Gehäuse vorbei. Die Austria kam langsam in die Gänge, erarbeitete sich aber zunehmend mehr Aktionen in der Offensive.