Lazio gewinnt Spektakel gegen Benevento mit 6:2

Lazio Rom, der Gegner von Red Bull Salzburg im Europa-League-Viertelfinale, hat am Samstag einen 6:2-Sieg gegen Schlusslicht Benevento Calcio gefeiert! Die Römer gerieten im Olympiastadion gegen zehn Gegenspieler in der 51. Minute 1:2 in Rückstand, drehten die Partie aber mit fünf Toren noch. Gäste-Torhüter Christian Puggioni hatte schon in der 9. Minute die Rote Karte gesehen.