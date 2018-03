„Kritik von Wohlfahrt war gut und wichtig“

Knapp zwei Wochen ist sie nun her, die violette 0:5-Klatsche in Salzburg. Die Neo-Cheftrainer Thomas Letsch nach einer „kurzen, intensiven Analyse“ mit der Mannschaft abgehakt hat, seit Tagen ist sein Fokus voll auf das Spiel gegen Altach und die Zukunft gerichtet: „Was soll ich noch zurückschauen? Was passiert ist, ist passiert, können wir ohnehin nicht mehr ändern, wir können nur schauen, dass wir es besser machen!“