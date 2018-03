Bank-Filialleiter setzte Räuber schachmatt

Als Donnerstag um 18.50 Uhr die Putzfrau den Müll ins Freie trug, wurde sie vom Maskierten überfallen und mit einem Küchenmesser bedroht. Danach drängte der Unbekannte die 46-Jährige zurück ins Geldinstitut. „Er hat der Frau mit einem durchsichtigen Klebeband die Hände am Rücken gefesselt, ihr eine Wollhaube über den Kopf gestülpt und sie in die Toilette gedrängt“, berichtet ein erhebender Beamter. Er hielt der Frau ihr Handy ans rechte Ohr und zwang sie, den Filialleiter anzurufen, um ihn mit dem Vorwand, dass die Eingangstür klemmen würde, in die Bank zu locken.