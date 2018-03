Teenager liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine Verfolgungsjagd hat sich am Sonntagnachmittag ein 14-jähriger Autofahrer mit der Polizei in Vorarlberg geliefert. Dabei überquerte er etwa die L190, ohne auf den Querverkehr zu achten, und fuhr mit mindestens 120 Stundenkilometern durch Ortsgebiet. In einem Waldstück wurde er schließlich angehalten. Das Auto hatte der Jugendliche bereits in der Nacht von seiner Mutter entwendet.