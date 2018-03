Linz besiegt RBS 3:1 und gleicht im Halbfinale aus

Die Halbfinal-Serien der Erste Bank Eishockey Liga sind nach den zweiten Duellen am Dienstag wieder offen. Nach dem 4:1-Sieg des HCB Südtirol gegen Meister Vienna Capitals gewannen auch die Black Wings Linz ihr Heimspiel und glichen mit dem 3:1 (2:0,1:0,0:1) gegen Red Bull Salzburg in der „best of seven“-Serie ebenfalls zum 1:1 aus. Die dritten Matches folgen am Donnerstag.