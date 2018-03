Puigdemonts Auslieferung „wohl nicht vor Ostern“

Nachdem der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont - gegen ihn liegt wegen Rebellion in Spanien ein internationaler Haftbefehl vor - am Sonntag in Deutschland gefasst worden war, ist seit Montag klar: Mit der Auslieferung des 55-Jährigen nach Spanien wird es noch dauern. Entscheiden muss darüber das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein - und das wird wohl nicht vor Ostern der Fall sein, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Puigdemont werde kein politisches Asyl in Deutschland beantragen, erklärte sein Verteidiger.