Messer und Migranten: Verunsicherung ist spürbar

Auch US-Politik greift Problematik in Europa auf

Die Messerattacken in Deutschland - und hier vor allem eine Verbindung der Gewalttaten mit dem Islam - werden selbst in den USA von der Politik thematisiert. So publizierte der Think Tank „Gatestone Institute“ Ende 2017 ein Papier, in dem von 1600 Gewalttaten mit Messern in Deutschland zwischen Jänner und Mai 2017 die Rede ist. Die Zahl beruhte jedoch nicht auf polizeilichen Statistiken, sondern war - wie viele in Medien kursierende Zahlen - aus Pressemitteilungen der Polizei errechnet worden.