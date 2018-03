Spirale der Gewalt bei Angriffen mit Messern!

Dass der Anstieg an Gewalttaten mit Stichwaffen der letzten Jahre auch mit der Flüchtlingswelle in Zusammenhang steht, liegt auf der Hand: „Es ist sicher Tatsache, dass es für viele Flüchtlinge auf Grund der katastrophalen Lebensumstände und der ständigen Gefahren, die sie in ihrer Heimat ausgesetzt waren, normal ist, ein Messer mit sich zu tragen“, so ein Sozialarbeiter, der anonym bleiben will. Laut Walter Pupp, Tiroler LKA-Chef, sei in Tirol bei Gewaltdelikten mit Stichwaffen eine Steigerung wahrzunehmen.