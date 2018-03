Opposition geißelt Budget des Finanzministers

Kern sieht keine „Zeitenwende“ in Budgetpolitik

SPÖ-Chef Christian Kern meinte am Donnerstagvormittag bei der sogenannten Ersten Lesung der Bundesfinanzgesetze, er könne die von Löger ausgerufene „Zeitenwende“ in der Budgetpolitik nicht erkennen. Dass das Defizit sinkt, sei „nichts anderes als ein Konjunktureffekt, der Ihnen in den Schoß gefallen ist“.