Schwerer Verkehrsunfall forderte mehrere Verletzte

Ein türkischer Pkw-Lenker (34) war gegen 21 Uhr in Fahrtrichtung Kirchbichl unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache krachte er plötzlich mit dem Fahrzeug einer 18-jährigen Lenkerin aus Kufstein frontal zusammen. Unmittelbar hinter dem Pkw des 34-Jährigen war dessen Ehegattin mit ihrer 2-jährigen Tochter in einem eigenen Wagen unterwegs. Die Fahrzeuglenkerin dürfte in der Folge ebenfalls gegen den verunfallten Pkw der Kufsteinerin gestoßen sein. Sie geriet dabei von der Fahrbahn ab und kam unterhalb einer etwa drei Meter tiefen Böschung zum Stillstand.