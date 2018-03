17 Punkte! Pöltl verliert in Cleveland 129-132

Der Wiener war mit 17 Punkten drittbester Scorer der Kanadier. Sein Karriere-Hoch in der NBA verfehlte er damit nur um einen Zähler. Außerdem holte der 2,13 Meter groß Center sieben seiner acht Rebounds am offensiven Brett. Zudem standen je ein Assist, Steal und blockierter Wurf in 26:41 Spielminuten zu Buche. Die erfolgreichsten Werfer der Kanadier waren Kyle Lowry (24) und DeRozan (21). Auf der Gegenseite erhielt James die meiste Unterstützung vom wieder genesenen Power Forward/Center Kevin Love (23, zwölf Rebounds) und von Guard George Hill (22). Toronto hält nun bei einer 53:19-Bilanz und empfängt in der Nacht auf Samstag die Brooklyn Nets.