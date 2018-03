USA und EU wollen „akzeptable“ Handelslösung

Die EU und die USA suchen nach Angaben von Spitzenvertretern in ihrem Handelsstreit nach einer „akzeptablen“ Lösung für beide Seiten. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und US-Handelsminister Wilbur Ross erklärten am Mittwoch nach einem Treffen in Washington, ihr Ziel sei es, in Verhandlungen „für beide Seiten akzeptable Ergebnisse“ zu erreichen.