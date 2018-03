„Gletscherschmelze ist nicht mehr abwendbar“

Was das für die schwindenden Gletscher bedeutet, haben Forscher aus Innsbruck und Bremen untersucht. „Schmelzende Gletscher haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Meeresspiegels. In unseren Berechnungen haben wir alle Gletscher weltweit – ohne die Eisschilde der Antarktis und Grönlands – berücksichtigt und in verschiedenen Klimaszenarien modelliert“, erklärt Georg Kaser vom Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften der Universität Innsbruck.