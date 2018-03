„Ziegelstadl“: Häftling drohte mit dem Umbringen

Auf Psychiatrie in der Uniklinik verlegt

Erst im Behandlungsraum der Unfallambulanz in der Uniklinik kam er zu sich, beruhigt hatte er sich jedoch nicht und daher wurde er gegen Mitternacht auf die Psychiatrie verlegt. Wegen des akuten Platzmangels kam er in ein Bett auf dem Gang. Dort bekam der Insasse einen weiteren psychischen Schub und ging auf die Beamten sowie auf das Security-, Ärzte- und Pflegepersonal los. Er drohte damit, alle erschießen zu wollen, sobald er in Freiheit ist. Und als er einen Security noch einen Kopfstoß verpassen wollte, konnten die Justizwache-Beamten endlich eingreifen und ihn mittels Hand- und Fußfessel fixieren.