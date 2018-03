Vier Tore von Salah bei Liverpools 5:0-Sieg

Der Ägypter erzielte beim 5:0-Heimsieg der „Reds“ in der englischen Fußball-Premier-League gegen Watford vier Tore, lieferte auch noch den Assist zum Treffer von Roberto Firmino und führt die Schützenliste mit 28 Toren an. In der Tabelle verbesserten sich die „Reds“ zumindest vorerst auf Rang drei.