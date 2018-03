Wirbel um billigere Nachhilfepreise für Asylwerber

Gleichbehandlung ist Verein ein Anliegen

Dabei wird beim Verein, das Thema Gleichbehandlung besonders groß geschrieben. „Wirkliche Integration scheitert nicht an den Unterschieden zwischen den Menschen, sondern an den unterschiedlichen Rechten und Möglichkeiten. Daher spielt auch der Einsatz für Gleichberechtigung eine wichtige Rolle in unserer Tätigkeit“, heißt es auf der Homepage des Vereins.