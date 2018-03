Mord und Selbstmord im Tiroler Unterland

Auslöser der polizeilichen Ermittlungen war ein Anruf einer Frau bei der Polizei in Kufstein am Abend, die meldete, dass ihr Mann soeben seinen Selbstmord angekündigt habe. Gegen 21.15 Uhr wurde dann das Handy des 51-Jährigen erfolgreich geortet. Nur eine Viertelstunde später erging die polizeiliche Meldung, dass sich in Oberndorf bei Kitzbühel ein Mann vor einen herannahenden Zug geworfen hatte und dabei getötet wurde.