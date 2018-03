Kein „Sweep“ für Vienna Capitals und RB Salzburg

Obwohl Head-Coach Serge Aubin gefordert hatte, den „Sack zu“ zu machen, ging für die Capitals mit der knappen Niederlage in Tirol nach 15 gewonnenen Play-off-Spielen auch eine einzigartige Serie zu Ende. Einer der Gründe dafür, dass der vierte „Sweep“ in Folge nicht gelang, war, dass die Innsbrucker von Beginn an „on fire“ waren. Sie führten bald mit 2:0 und nach zwei Dritteln sogar mit 4:2. Auch dank des wenig überzeugenden Überzahl-Spiels der Gäste brachten die Haie das viel umjubelte 4:3 über die Bühne und verkürzten in der best-of-seven-Serie gegen die Capitals auf 1:3. Diese stemmten sich im Schlussabschnitt gegen die drohende Niederlage, aber Innsbruck spielte in der Wasserkraft-Arena den historischen Erfolg gegen die Wiener nach Hause. Spiel fünf steigt am Sonntag in Wien.