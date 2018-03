Österreichs grausamer Milchkälber-Export

Auch Transporte aus dem Ländle liegen an der Tagesordnung, weiß VGT-Aktivist Tobias Giesinger: "Es gibt einen Hauptimporteur in Bozen, der als Sammelstelle gilt. Nachweislich kommen dort auch Tiere aus ganz Vorarlberg an: Von Höchst über Hittisau bis Bludenz. Es gibt einen Sammelplatz in Schwarzach, von wo aus die Kälber nach Südtirol gekarrt werden. Von dort kommen sie unter anderem nach Italien, Spanien, Polen. Mit dem Export in ein anderes EU-Land gibt Österreich die Verantwortung für den Schutz der Tiere ab.“ Die Vorarlberger Landwirte wissen meist nicht, wo ihre verkauften Kälber schlussendlich landen. „Es gilt in der Regel: Aus den Augen, aus dem Sinn“, so Giesinger.