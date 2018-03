Großbrand wütet in Villacher Tech-Konzern

Großbrand in Kärnten: Am frühen Dienstagmorgen geriet das Firmengebäude von 3M in Villach in Brand. Aufgrund einer „Durchzündung“ breitete sich das Feuer auf das komplette Dach des Gebäudes aus. Die Löscharbeiten dauern noch an, die Feuerwehren haben den Brand inzwischen aber unter Kontrolle. Rund 300 Einsatzkräfte sind vor Ort, ein Hubschrauber unterstützt die Löscharbeiten aus der Luft. Menschen sind nicht zu Schaden gekommen.