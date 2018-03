Silber für Lösch, Bronze für Salcher

Salcher “zu sauer gefahren“

Markus Salcher war dagegen mit Bronze hochzufrieden: „Diese Medaille habe ich wirklich gewonnen. Bei 3,06 Sekunden Rückstand auf den Sieger muss man nicht diskutieren. Ich habe zwar keinen echten Fehler gemacht, bin aber zu sauer gefahren. Die anderen waren zwar nicht so sauber unterwegs, aber einfach flotter.“ Sieger Theo Gmur aus der Schweiz ist ebenfalls halbseitig gelähmt. Trotzdem fahren sie beide unterschiedliche Techniken. Salcher erklärt: „Seine Behinderung ist mehr handbetont. Er sitzt so mehr am Skiende oben, während ich fahre wie es die Schule vorgibt, zentral oben.“