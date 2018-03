Evangelische Kirche hat ein neues Oberhaupt

Halt und Hoffnung" will er als Superintendent vermitteln, sagte Rehner den Delegierten aus den 33 steirischen Pfarrgemeinden bei der großen Versammlung am Samstag in Bruck. Geboren im siebenbürgischen Hermannstadt (Rumänien), studierte der heute 56-Jährige dort Theologie. Nach Pfarrstellen in Rumänien wechselte Rehner 1996 in die Pfarrgemeinde Ramsau, in ein Zentrum des evangelischen Glaubens in der Steiermark. Seit 2014 war der dreifache Vater amtsführender Pfarrer in Salzburg-Nördlicher Flachgau.