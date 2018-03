NÖ: Postlerin hortete Briefe jahrelang in Scheune

Acht Jahre lang dürfte eine Post-Zustellerin in Niederösterreich Briefe unterschlagen haben. Die Frau trieb ihr Unwesen in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten), wo sie zwar Sendungen bis 13 Uhr ordnungsgemäß zustellte, danach aber alle verbleibenden Briefe in einer Scheune deponierte.