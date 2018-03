Shiffrin Gesamtweltcupsiegerin - Haaser im RTL 4.!

Sehr zufrieden war auch Haaser, die von der Position her noch nie so nahe dran am Podest war. „Ich habe seit Anfang Winter gute Leistungen gezeigt, nur nicht im Rennen hergebracht. Ich bin echt froh, dass ich da so knapp dran bin. Ragnhild ist schon ein Stückchen vorne, aber beim Rest bin ich dabei“, erklärte die Olympia-17. im Riesentorlauf, die in Ofterschwang im zweiten Durchgang Bestzeit fuhr. „Wenn man locker ist und die Sicherheit hat, macht es doppelt so viel Spaß, da kann ich dann auch meine Leistung abrufen.“