KH Nord: Die nächste Millionenpleite droht

Kosten auf bis zu 1,6 Milliarden Euro explodiert

KAV-„Krisenmanager“ Herwig Wetzlinger hofft in der „Presse“ auf lediglich 300.000 Euro Zusatzkosten bei der Haustechnik. Eine überaus optimistische Annahme. So oder so ist die Skandalbaustelle längst ein Milliardengrab. Statt 826 Millionen Euro könnte das Projekt dem Steuerzahler bis zu 1,6 Milliarden kosten. Und es liegt noch immer kein Patient drinnen. Der erste soll Mitte 2019 behandelt werden.