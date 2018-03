Target-Training mit den Krokodilen

„Adam“ und „Eva“ können so stressfrei an jeden beliebigen Ort in ihrer Anlage manövriert werden und sich dort hie und da sogar eine kleine Belohnung holen, wenn sie auf Kommando mit ihren langen Schnauzen die Markierung berühren oder “Sitz” machen, also im übertragenen Sinn an einem Ort verweilen. So konnten die Tiere sogar erlernen, sich selbstständig in eine Transportbox zu begeben. Weiters zeigt sich bei dem Training, dass die beiden zwischen ihren Namen unterscheiden können. Wenn seine Pflegerin ihn ruft, begibt sich „Adam“ aus jedem beliebigen Eck der Anlage mit seinen gut 300 Kilogramm auf direktem Weg zu ihr.