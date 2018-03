„Juno“ beobachtet an Jupiterpolen Sturmkarussells

Jetstreams und asymmetrische Schwerkraft

Ein weiteres Forscherteam hat die großen Jetstreams in Jupiters Atmosphäre untersucht. Diese Ost-West-Winde reichen von der äußersten Wolkenschicht aus gesehen in Tiefen von bis zu 3000 Kilometern, wie ein Team um Yohai Kaspi vom Weizmann-Institute in Israel berichten. Ihre Analyse basiert auf einer genauen Messung der in Nord-Süd-Richtung erstaunlich asymmetrischen Jupiter-Schwerkraft durch "Juno", die Luciano Iess von der Universität Rom und Kollegen in "Nature" vorstellen.