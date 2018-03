Dominik Distelberger WM-Achter im Siebenkampf

Bendrat im Halbfinale ausgeschieden

Hürdensprinterin Stephanie Bendrat schied bei der Leichtathletik-Hallen-WM in Birmingham bereits im Halbfinale aus. Die 26-jährige Salzburgerin kam am Samstag in ihrem Halbfinal-Lauf über 60 m Hürden in 8,10 Sekunden als Fünfte ins Ziel und belegte damit Gesamtrang 15. "Es war kein gutes Rennen von mir. Ich war schon bei der ersten Hürde zu kurz drauf", erklärte Bendrat, die mit dem Halbfinal-Einzug aber ihr Ziel erreicht hat. Die Niederländerin Nadine Visser gewann den Lauf in 7,83 Sekunden, Halbfinal-Schnellste war die US-Amerikanerin Kendra Harrison in 7,79.