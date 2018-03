Hirscher: Mit 151 Punkten in den 7. „Ski-Himmel“

Sieben Gesamt-Weltcupsiege in Serie – eigentlich unfassbar. Aber Hirscher treibt den Skisport in neue Dimensionen. Zwar sind noch acht Rennen in dieser Saison zu fahren. Aber es stehen nur noch zwei Slaloms und zwei Riesentorläufe auf dem Programm. Also warten auf die Techniker nur noch vier Rennen – auch für Hirschers ersten Verfolger und einzigen Konkurrenten Henrik Kristoffersen. Der liegt 249 Punkte hinter dem Salzburger und kann somit nur noch 400 Punkte machen. Die Rechnung ist einfach: Macht Hirscher am Wochenende selbst mindestens 151 Punkte, ist er schon im siebenten „Ski-Himmel“, sprich, hat die siebente Kugel so gut wie fix. So gut wie: Denn Kristoffersen könnte – wie Hirscher – beim Weltcupfinale ab 14. März in Aare den Super-G mitnehmen. Fakt ist: Ein Sieg und ein dritter Platz (160 Zähler) würden Hirscher wohl reichen. Und diese Platzierungen sind ihm nach zwölf Saisonsiegen (zehn im Weltcup, zwei bei Olympia) wohl zuzutrauen.