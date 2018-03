Arbeiter (46) von Zwei-Tonnen-Betonblock getötet

Die drei Arbeiter waren gegen 7.30 Uhr in einer Montagegrube einer Elementebaufirma in Aich im Ennstal tätig, als eines von zwölf aneinandergereihten Fertigelementen - jeweils rund zwei Tonnen schwer - kippte. Dabei warf es in einem Dominoeffekt die anderen Teile um, die drei Männer wurden eingeklemmt.